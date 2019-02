© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che "tornano" attraverso spettacolari itinerari su binari troppo a lungo dimenticati e portati a nuova vita dalla Fondazione Ferrovie dello Stato.direttamente a bordo di un affascinante treno d'epoca:Ogni fine settimana, fino al 10 marzo, dalla stazione di Roma Termini partirà, si potrà così visitare la capitale Peligna, soggiornare in strutture convenzionate a tariffe agevolate e,per trascorrere una indimenticabile giornata invernale sulla neve.. Si potrà pernottare a Sulmona usufruendo di pacchetti vantaggiosi (riservati ai clienti che arrivano in treno da Roma) contattando direttamente. I, con servizio di prima e seconda classe,nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com.Possibilità di acquisto per. Informazioni dettagliate consultando la sezione "viaggi ed eventi" del sito web fondazionefs.it o consultando la fanpage ufficiale della Fondazione Fs su Facebook.