Fondazione FS, oltre 2mila presenze in tutta Italia a bordo dei treni storici

Ultimo aggiornamento: 17:20

(Teleborsa) - Toccato il record stagionale per i treni storici della Fondazione FS Italiane., scegliendo uno degli otto itinerari in programma dal Nord al Sud del Paese. Record stagionale.. Oltre al viaggio sul treno a vapore, le 300 persone a bordo hanno avuto l'occasione di visitare le meravigliose Ville pontificie e il Lago Albano di Castel Gandolfo., l'itinerario più amato dai turisti italiani e stranieri. Infatti, sono state circa 400 le persone a bordo del Treno d'Autunno per Roccaraso, con fermata nel caratteristico borgo di Campo di Giove.(400 passeggeri)(225 passeggeri), nel cuore del Friuli Venezia Giulia.In viaggio sui binari anche, il treno storico fra Pistoia e Pracchia che ha offerto ai 200 passeggeri l'opportunità di scoprire i suggestivi scorci dell'Appennino Tosco-Emiliano.Sul, che attraversa le meravigliose crete senesi tra Asciano e Monte Antico, hanno viaggiato 380 persone. Il Lario Express da Milano a Como e Lecco ha registrato 225 passeggeri e l'Archeotreno Campania, che collega Napoli ai principali siti archeologici della Regione, 105 passeggeri.per trascorrere un fine settimana slow, a contatto con la natura e alla scoperta del nostro prezioso patrimonio archeologico" - dichiarache aggiunge:", confermando il positivo trend di crescita rispetto agli anni precedenti".