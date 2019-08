Fondazione FS Italiane, appuntamento in treno in occasione di FestiValle ad Agrigento

(Teleborsa) - Appuntamento sulla Ferrovia dei templi Agrigento Bassa – Porto Empedocle, in occasione di FestiValle, importante manifestazione musicale che si svolge, nel cuore del parco archeologico di Agrigento.



Fondazione FS Italiane ha organizzato un suggestivo viaggio in treno turistico per raggiungere agevolmente i luoghi dove si esibiranno gli artisti. La partenza dalla stazione di Agrigento Centrale, con fermata intermedia ad Agrigento Bassa e arrivo a Tempio di Vulcano.



L'iniziativa rientra nell'ambito del cartellone di Fondazione FS Italiane 'Binari d'estate' che prevede diversi eventi sulla Ferrovia dei Templi e, in particolare, al Parco Ferroviario di Porto Empedocle Centrale per tutto agosto e la prima settimana di settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA