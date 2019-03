L'ingegner Luigi Francesco Cantamessa Armati, dal 2 luglio 2013 Direttore Generale della Fondazione FS, ha "parlato" a Teleborsa dell'aspetto ferroviario delle Giornate di Primavera organizzato in collaborazione col FAI (Fondo Ambiente Italiano), attivo dal 1975 per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici o naturalistici.





(Teleborsa) -, ovvero il deposito ex Officine Manutenzione Vetture. "Squadra Rialzo" venivano chiamate appositi impianti attrezzati con appositi cavalletti che consentono il sollevamento delle vetture, o meglio appunto "il rialzo" necessario per accedere ai carrelli e alle altre apparecchiature delle carrozze durante gli interventi di manutenzione.Ladi Milano Centrale, costituita nel 1931 con l'apertura della nuova stazione Centrale di Milano,. La "Squadra Rialzo" rappresenta così un tuffo nel passato delle ferrovie italiane, fondamentale istituzione che ha contribuito in modo assolutamente straordinario e insostituibileideata e realizzata nel "Ventennio". File chilometriche hanno affollato i marciapiedi di Roma Termini per vedere questi angoli nascosti. Si replica sabato 23 e domenica 24 marzo con le Giornate di Primavera".fatti di vagoni letto e di cuccette che, solcando lo Stretto di Messina con le nostre navi traghetto hanno costruito la continuità territoriale di questo Paese", ricorda il DG della Fondazione."Su questa base, che è storica, filologica e direi anche orgogliosamente unitaria - prosegue l'ingegnere -. Pochi sanno che negli anni Sessanta: da Agrigento, una ferrovia, che oggi è stata riaperta a scopo turistico, poteva infatti far raggiungere Porto Empedocle Centrale.. Tutte le informazioni sono sul sito del Fai, non perdetevi Milano Centrale e Porto Empedocle."