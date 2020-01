© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un mese prima dell'avvio delle Olimpiadi di Roma,. L'elettrotreno ETR 250 entrò così subito tra i simboli della ripresa economica dell'Italia. Simile nell'aspetto al fratello maggiore Settebello, che da diversi anni aveva già suscitato nel mondo ammirazione e stupore, fu costruito dalla Breda in quattro esemplari. Come quattro erano le carrozze che lo componevano. Subito fu adibito ai servizi rapidi di prestigio delle Ferrovie dello Stato,collegando le principali città italiane,nel tempo allora record di circa 7 ore e mezzo.Col trascorre degli anni e l'aumento del numero dei viaggiatori che richiedeva mezzi più capienti,Accantonati all'aperto, danneggiati da incuria, intemperie e vandalismo, erano destinati a certa demolizione,Ma qualcuno,, si accorse di avere un gioiello tra le mani, e, il secondo costruito, accantonato su un binario della stazione di Napoli Campi Flegrei. Così l'elettrotreno nel 2002 fu trasferito a Santhià, in Piemonte, per primi interventi in vista di un recupero., prima ferrovia di un Italia non ancora unita.. Ancora attesa e il 31 marzo 2016 l'elettrotreno è affidato alle officine OMS di Porrena (AR) dove,. L'intervento non è stato però un semplice ripristino, ma anche ammodernamento, con aria condizionata, nuovo impianto di illuminazione, bar di bordo aggiornato ma coerente con lo stile dell'epoca;. Poi incessanti i test e i collaudi. In ogni situazione. Fino all'ultima corsa di prova, prima della presentazione ufficiale,. Una troupe di Teleborsa ha partecipato alla "corsa"..., come dicevano gli ingegneri del servizio materiale e trazione. Oggi l'Arlecchino ha mosso i suoi primi veri passi su una linea ancorché secondaria,. C'è l'Italia con i suoi 16000 chilometri di rete ferroviaria che possono diventare. Ecco perché l'emozione è stata tanta, riportare il treno ai fasti del 1960 e al suo meraviglioso design, con questa navicella spaziale di Star Trek che è il "Belvedere","Non per nulla abbiamo voluto collocare la corsa prova di oggi sulla Porrettana, una ferrovia ottocentesca,e non per niente il treno con il "Belvedere" oggi ha voluto mostrarsi qui sulle ottocentesche rampe della Porrettana quando entrerà in servizio turistico."Ne faremo una probabilmente, l'ultimo giorno della celebre maschera bergamasca, l'Arlecchino, che ha dato il nome a questo treno".E sul perché del