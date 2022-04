Fondazione CRT aderisce a OPA Atlantia: 3% in HoldCo e 1,54% cash

Mercoledì 20 Aprile 2022, 19:30







(Teleborsa) - La Fondazione CRT ha comunicato che aderirà all'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Edizione e Blackstone sulle azioni Atlantia per il totale della propria partecipazione, pari al 4,54%. In particolare, una quota complessiva pari al 3% del capitale sociale sarà reinvestita in HoldCo (Schemaquarantadue SpA), mentre il rimanente 1,54% sarà monetizzato.



Dopo il via libera del CdA della fondazione di origine bancaria all'adesione immediata all'OPA con sottoscrizione di azioni HoldCo per l'ammontare di propria competenza, corrispondente allo 0,76% del capitale sociale di Atlantia (143,8 milioni di euro in base al prezzo OPA), oggi pomeriggio il Consiglio di Indirizzo ha deliberato all'unanimità l'ulteriore adesione per il 3,78% della partecipazione (718 milioni di euro), con reinvestimento del 2,24% in HoldCo e monetizzazione del restante 1,54%.



L'adesione all'offerta potrebbe essere nettata dello 0,15% alla luce dei contratti opzionali in essere, sottolinea una nota di Fondazione CRT.