Focus sugli ETF 10 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salgono sull'ETF di Lyxor, che replica l'andamento dell'indice Bovespa, rappresentativo delle azioni più scambiate in Brasile, e l'ETF gestito da Amundi, esposto sui principali titoli del mercato brasiliano.Registrano unal'ETF controllato da Lyxor, che rappresenta le società più capitalizzate quotate in Grecia, e l'ETF gestito da Lyxor, che punta sui principali titoli azionari del mercato indiano.Hanno mosso il'ETF di Amundi, che replica l'indice statunitense S&P 500 in euro, e l'ETF emesso da Lyxor, rappresentativo della performance dei titoli delle large, mid e smallcap più liquide che coprono i mercati sviluppati in Europa.per l'ETF gestito da Amundi.per l'ETF di Ishares, mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società giapponesi.per l'ETF di Lyxor, costituito dai titoli delle società europee più importanti operanti nel comparto dei prodotti per il benessere e la salute.