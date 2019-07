FNM, studia polo integrato mobilità ferroviaria-stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - FNM (Ferrovie Nord Milano) ha sottoscritto con il suo, una lettera di intenti di natura non vincolante "che descrive quanto attualmente ipotizzato dalle parti in relazione a una potenziale operazione, attualmente allo studio, che permetterebbe di creare, attraverso la società, il primo polo integrato della mobilità ferroviaria e stradale in Lombardia".Secondo le analisi preliminari sinora condotte, si legge in una nota del gruppo FNM, "".FNM precisa che "la struttura, le modalità tecniche di realizzazione della potenziale operazione, nonché i relativi aspetti valutativi e finanziari saranno definiti nel prosieguo delle trattative tra le parti, tenendo in considerazione l'esito delle attività di due diligence".