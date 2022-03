FNM rivede l'utile nel 2021. Ricavi salgono a 514 milioni

Venerdì 18 Marzo 2022, 20:30







(Teleborsa) - L'utile netto consolidato rettificato del Gruppo FNM al 31 dicembre 2021, ante risultato delle società collegate valutate ad equity, è pari a 45,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto alla perdita di 2,3 milioni di Euro registrata nell'esercizio 2020



Il risultato consolidato prima delle imposte è positivo per 64,7 milioni di Euro, rispetto ai 12,3 milioni di Euro del 2020.



I Ricavi pari a 514 milioni di Euro (279,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). L'EBITDA rettificato di 153,5 milioni di Euro (70,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020).



Dividendo proposto pari a 0,023 euro per azione, pari a complessivi 10,0 milioni di euro.