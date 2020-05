(Teleborsa) - FNM chiude il primo trimestre 2020 con ricavi pari a 71,7 milioni di euro (-1,3%); un Ebitda rettificato di 19,9 milioni (+14,4%) ed un Ebit di 9,6 milioni (+31,5%).



L'utile netto adjusted è pari a 7,7 milioni in crescita del 51%.



La posizione finanziaria netta è positiva per 46,5 milioni di euro in miglioramento di circa 7 milioni.





© RIPRODUZIONE RISERVATA