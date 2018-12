FNM, nasce Malpensa Intermodale per gestione terminal merci

(Teleborsa) - FNM (Ferrovie Nord Milano) ha costituito la società a responsabilità limitata unipersonale Malpensa Intermodale, con sede legale in Milano, capitale sociale di 0,5 milioni di euro.



Malpensa Intermodale avrà ad oggetto la gestione del Terminal intermodale di Sacconago sito nella zona industriale del Comune di Busto Arsizio, che sarà ad essa locato da parte di Ferrovie Nord.



Il successivo accordo tra Ferrovie Nord e Malpensa Intermodale, società entrambe interamente controllate da FNM, costituirà operazione di minore rilevanza tra parti correlate esclusa dal campo di applicazione della procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata da FNM.



L'obiettivo della nuova società - si legge nella nota - è "il rilancio del Terminal", come previsto dal piano industriale 2018-2020 del Gruppo FNM.





© RIPRODUZIONE RISERVATA