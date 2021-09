FNM, Intesa Sanpaolo promuove Piano Strategico e alza target price

1 Minuto di Lettura

Venerdì 24 Settembre 2021, 13:45







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo il target price di FNM - società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella mobilità integrata in Lombardia - da 0,68 euro a 0,91 euro, migliorando anche il proprio giudizio da "hold" a "buy". La banca ha preso in esame il Piano Strategico per il periodo 2021-2025 presentato da FNM la settimana scorsa, il quale prevede un CAGR 2020-2025 per vendite, EBITDA e utile per azione - rispettivamente - del 7%, 11% e 7%.



"Il piano è credibile - scrivono gli analisti - con margini di potenziale rialzo (ossia compensazione del governo sulle autostrade) e finanziariamente sostenibile, in quanto calcoliamo che il rapporto debito netto/EBITDA dovrebbe diminuire a 2,9x entro il 2025 (da 5,1x) e a 1,1x entro il 2028 al termine del ciclo di investimenti, lasciando così spazio per una politica dei dividendi e/o M&A più generosa".