FNM conferma guidance 2022 dopo 1° semestre in crescita

(Teleborsa) - FNM, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha chiuso il primo semestre del 2022 conpro-forma (consolidando MISE dal 1° gennaio 2021) pari a 294 milioni di euro, in aumento di 38,8 milioni rispetto al primo semestre 2021. L'è stato di 93,4 milioni di euro, in aumento del 20,4% rispetto al primo semestre 2021. L'rettificato, ante risultato delle società collegate valutate a equity, è pari a 29,8 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 21,1 milioni di euro registrati nel primo semestre del 2021. Larettificata è pari a 756,6 milioni di euro (755,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021).La società sottolinea che nel primo semestre 2022 la domanda di mobilità, in particolare con riferimento al trasporto pubblico e al traffico autostradale, si conferma in netta ripresa rispetto allo stesso periodo del 2021, anche se rimane, grazie alla progressiva attenuazione della pandemia da COVID-19.FNM. Le previsioni per il gruppo a perimetro omogeneo (ovvero considerando MISE consolidata per tutto il 2021), evidenziano per il 2022 ricavi in crescita a doppia cifra nell'area low teens ed EBITDA rettificato in crescita di circa il 10%-15% rispetto al 2021. Il rapporto EBITDA Rettificato/Ricavi è atteso incrementare lievemente rispetto al 2021.