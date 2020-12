© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - FNM, A2A e Snam hanno firmato un memorandum d'intesa per. In particolare, saranno studiate modalità di fornitura e rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili e dal recupero di materia perannunciati da FNM e Trenord lo scorso 26 novembre. L'accordo è stato sottoscritto dal presidente di FNM Andrea Gibelli, dall'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini e dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà.Il piano, denominato, consentirà di dar vita nel Sebino e in Valcamonica, alla, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni a idrogeno e delle relative infrastrutture. In particolare, FNM, A2A e Snam collaboreranno alla realizzazione di un sistema di produzione e rifornimento per i nuovi convogli a energia pulita, che saranno acquistati da FNM e affidati a Trenord e che sostituiranno gli attuali a motore diesel. Successivamente,, con circa 40 mezzi gestiti in Valcamonica da FNMAutoservizi (società al 100% di FNM), con la possibilità di aprire anche alla logistica merci."La presenza diffusa di centrali che producono energia da fonti rinnovabili come l'idroelettrico, ma non solo, è una delle peculiarità che rende la Valle Camonica particolarmente adatta allo sviluppo del progetto H2iseO, che ha una forte componente di innovazione e che ha l'ambizione di diventare", ha spiegato il"Innovazione e sostenibilità sono due parole chiave della nostra azione, valori che sono alla base di questa importante collaborazione - ha dichiarato- l'idrogeno potrà certamente avere un ruolo fondamentale nel favorire laper contribuire al raggiungimento dell'obiettivo europeo di emissioni di CO2 zero al 2050"."Con questo accordo - ha commentato l'– rafforziamo il nostro impegno a investire per lagrazie all'idrogeno. I treni rappresentano la prima applicazione nella quale l'idrogeno verde sarà competitivo".