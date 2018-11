(Teleborsa) - Italia ancora osservata speciale. Il Fondo monetario internazionale, che per il nostro paese ha confermato stime di crescita del Pil dell'1,2% nel 2018 e dell'1% nel 2019, teme le conseguenze di un possibile contagio dall'Italia alle economie europee con "fondamentali macroeconomici più deboli".



Facendo notare che i rendimenti dei titoli di stato del nostro Paese sono ai massimi da "quattro anni", l'istituto di Washington ha spiegato in un rapporto che il rischio di contagio ad altri mercati "è stato fino ad ora relativamente contenuto".



RISCHIO CONTAGIO - Tuttavia, rivela ancora l'Fmi lanciando l'allarme, "c'è incertezza e il contagio derivante da tensioni future potrebbe essere notevole, specialmente per le economie con fondamentali macroeconomici più deboli e con cuscinetti protettivi limitati".



