FMI, siamo in nuova fase crisi ma non fuori dai guai

(Teleborsa) - L'attività economica ha iniziato a riprendersi da livelli molto bassi ma l'incertezza resta alta.



Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel documento preparato per il G20 dei Ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, che si terrà virtualmente il 18 luglio. Al G20 il Fondo chiede "sforzi collettivi": "sono essenziali per mettere fine alla crisi finanziaria e rilanciare la crescita".



"Siamo entrati in una nuova fase della crisi che richiederà ulteriore agilità politica e azione per assicurare una ripresa durevole e condivisa", dice il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che l'attività economica globale "ha iniziato gradualmente a rafforzarsi. Ma non siamo ancora fuori dai guai". © RIPRODUZIONE RISERVATA