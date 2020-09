FMI: prospettive globali meno cupe, ma non siamo fuori pericolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Oggi le prospettive economiche globali potrebbero essere un po'di quanto lo erano quando abbiamo aggiornato il, a giugno, con diversie dalla recessione sono passati alla ripresa.Lo ha riferito il direttore del dipartimento comunicazioni del Fondo Monetario Internazionale,durante un incontro (in teleconferenza) con la stampa.Poi il monito:"Non siamo fuori dallae le prospettive restanoha aggiunto - sottolineando che le previsioni aggiornate del FMI arriveranno a partire dalPochi giorni fa, il Direttore generale del Fmi Kristalina Georgieva, e il capo economista del Fondo Gita Gopinath, in un editoriale su Foreing Policy avevano ribadito che la crisi legata alla pandemiaLa ripresa resta fragile e incerta e per assicurare che continui è essenziale che gli"Una piena ripresa è improbabile senza una permanente soluzione" dal punto di vista sanitario: "la disponibilità di uno di cure di successo per il Covid-19, miglioreranno leaveva sottolineato Georgieva, mettendo in evidenza che una distribuzione "globale e sincronizzata del vaccino