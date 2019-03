(Teleborsa) - Il peggio sembra essere passato: dopo gli anni della crisi buia e profonda, la Grecia rialza la testa e il Fondo monetario internazionale la promuove collocando la sua economia "tra le migliori performance nella zona euro".



Così l'istituto guidato da Christine Lagarde in un report firmato da Peter Dohlman, sull'economia ellenica che, dal ciclone della crisi finanziaria, è stata la più colpita.



Siamo sulla buona strada ma ovviamente ancora molto c'è da fare. La nota dolente, come sempre, resta il lavoro con il tasso dei senza lavoro, nonostante i passi avanti, ancora molto alto: 18,5% per gli adulti e vicino al 40% per i giovani. © RIPRODUZIONE RISERVATA