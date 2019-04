Frena la locomotiva tedesca. La Germania , secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, crescerà quest'anno dello 0,8%, 0,5 punti percentuali in meno rispetto alle stime fatte tre mesi fa, a gennaio, e 1,1 punti in meno rispetto alle previsioni di ottobre. Per il 2020 è prevista una crescita dell'1,4%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno sia su gennaio sia su ottobre 2018.

Riviste al ribasso anche le previsioni per la Francia, il cui pil è atteso quest'anno a +1,3% (-0,2 punti su gennaio e 0,3 punti su ottobre) e nel 2020 a +1,4% (-0,2 punti sia su gennaio sia su ottobre 2018). © RIPRODUZIONE RISERVATA