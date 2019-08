FMI, per il dopo-Lagarde corsa a due: in lizza Dijsselbloem e Georgieva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Chi prenderà il posto dialla guida delSecondo round di voto per i ministri dell'economia della UE, chiamati a scegliere ilche andrà a occupare la poltrona della francese pronta ad approdare allaPrima che iniziasse il primo round di voto via email, questa mattina, si era sfilata dalla corsa la candidata spagnola, attuale ministro dell'economia. Nel pomeriggio, prima del secondo round, ha ritirato la sua disponibilità l'attuale Governatore della Banca di Finlandia,, ex commissario Ue agli affari economici. "Ritiro il mio nome dalla competizione per poter ottenere un ampio consenso per il candidato europeo, e un sostegno a livello mondiale", ha scritto su twitter. Il voto, via email, è coordinato dal ministro dell'economia franceseLaè dunque ridotta a due nomi:ex Presidente dell'Eurogruppo, e la bulgara, attuale numero due della Banca mondiale. Secondo quanto si apprende da fonti francesi, i ministri terranno una conference call in serata per discutere dell'esito della votazione.