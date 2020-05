© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Di fronte allainnescata dalla pandemia dile Banche centrali sonoe per garantire. Ma questa crisi "non è semplicemente una, avverte il, ma piuttostodato che interi segmenti dell'economia sono rimasti paralizzati. E su questoe le misure dei Governi hanno "A dirlorispettivamente direttore del dipartimento mercati dei capitali e direttore del dipartimento monetario del FMI in un articolo che accompagna i nuovi capitoli analitici pubblicati dall'istituzione nelOperando assieme "le politiche monetarie (delle Banche centrali) e le politiche di Bilancio e finanziarie (dei Governi) dovrebbero mirare ad attenuare l'impatto delloe garantire una ripresa stabile e sostenibile - aggiungono - una volta che laSecondo gli analisti del Fondomentre bisognerà continuare a sostenere ise si vuole "ripristinare la fiducia del mercato e contenere i rischi alla stabilita'". Per parte sua ilè "pronto a dispiegare l'intero potenziale delle sue risorse", in prima battuta "proteggendo ledel mondo e, a lungo termine, a