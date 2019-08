Fmi, Mario Centeno si ritira dalla corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capo dell'Eurogruppo dei ministri delle finanze, il portoghese Mario Centeno, si è ritirato dalla corsa a capo del Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Lo ha indicato il Ministero dell'Economia francese. Il ritiro del Centeno significa che ci sono quattro candidati rimanenti che chiedono la nomina dei ministri delle finanze europei, che avrebbero dovuto iniziare a votare sull'argomento venerdì.I quattro sono il ministro dell'economia spagnola Nadia Calvino, l'ex ministro delle finanze olandese Jeroen Dijsselbloem, l'amministratore delegato bulgaro della Banca mondiale Kristalina Georgieva e il capo della banca centrale finlandese Olli Rehn.L'attuale direttore generale del Fmi, Christine Lagarde, si dimetterà per assumere il nuovo incarico di capo della Banca centrale europea. Il Fmi, con sede a Washington, è tradizionalmente guidato da un'istituzione europea, mentre la sua istituzione sorella, la Banca mondiale, è guidata da un cittadino statunitense. I paesi emergenti hanno recentemente messo in discussione questa regola non scritta, ma il candidato europeo è ancora molto favorito.