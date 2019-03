© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -necessarie fino a quando l'inflazione convergerà con decisione verso il. A dirlo è ilche ieri, durante il consueto briefing bisettimanale con la stampa, ha lodato la decisione della Banca centrale europea disulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale,Il riferimento è allaal termine della quale sono stati annunciati unNell'ultima fase del suo mandato il presidente della Bce ha rimesso l'Istituto in prima linea nella difesa dell'economia dell'euro ma è, soprattutto, sulche la Bce di Draghi ha inviato un segnale deciso. Il sostegno alla crescita, e quindi all'inflazione, arriva da unprestiti a lungo termine alle banche a piena aggiudicazione con ben. "Il principale obiettivo – ha spiegato Draghi in conferenza stampa – era l'approvvigionamento delle banche nei prossimi anni nei quali ci sarà una congestione nel funding dovuta alla scadenza dei prestiti Tltro esistenti, alla scadenza di bond bancari, e ai nuovi parametri Nsfr di Basilea".Sullaprima di esprimersi,i dettagli di un potenziale accordo commerciale tra questi due Paesi. Rice ha, tuttavia, salutato positivamente i, che si aspetta un"Un passo appropriato" per il portavoce del Fmi in quanto "permette alle autorità cinesi di focalizzarsi sul miglioramento della qualità della crescita piuttosto che mantenere un'alta quantità della crescita in sé, aiutando così a evitare la creazione di troppo debito".L'Istituto guidato daha da sempre incoraggiato una moderazione del tasso di crescita della Cina in favore di un "cambiamento del modello economico cinese da uno concentrato sulle esportazioni a un altro focalizzato sui consumi domestici".