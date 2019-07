FMI: in Italia necessario consolidamento fiscale credibile

(Teleborsa) - Il consolidamento fiscale in Italia deve essere "credibile, inclusivo e a favore della crescita, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e ridurre le vulnerabilità esterne".



Lo sostiene il Fondo Monetario Internazionale nel suo External Report, pubblicato oggi, mercoledì 17 luglio.



FMI INDICA LA VIA - Nel rapporto, il Fondo sostiene anche che l'Italia debba adottare delle "riforme per allineare i salari alla produttività" e "rafforzare i bilanci delle banche per sprigionare il potenziale degli investimenti".



Serve poi "allentare gli impedimenti al credito e agli investimenti, e allo stesso tempo vanno aumentati i risparmi e la competitività, rafforzando i conti pubblici e aumentando gli investimenti nel capitale umano".



