FMI, Georgieva: pandemia momento critico, serve azione coordinata per rilancio

(Teleborsa) - Lae le sue conseguenze sull'economia rappresentano unche richiederà uno "sforzo internazionaleLo ha detto il Direttore generale del Fche dopo aver parlato dellacausata dalla pandemia, ha precisato di aspettarsi unadell'economia nel, anche se l'resteràper un certo periodo di tempo.Unadefinita da molti senza precedenti, per questo, prosegue "Tutti gli strumenti devono essere usati pere la situazione sociale" precisando che "per contenere l'epidemia, proteggere la popolazione e sono una precondizione per la ripresa dell'economia globale". Georgieva parla di tempie nota come "per la prima volta nella storia delsono gli epidemiologi ad aiutarci nelle previsioni" sottolineando che una volta che l'economia si stabilizza"Sono già stati dispiegatper far fronte alla crisi e altri ne serviranno ma "non è al momento possibile, ribadisce Georgieva. Gli aiuticreando le condizioni per riparare i bilanci e riavviare gli scambi commerciali e i flussi finanziari una volta che la ripresa è decollata", mette ancora evidenza il direttore generale del Fondo, precisando cheper rilanciare lanella consapevolezza che lepotrebberoUn pensiero"particolarmente colpita.ed è quello che i cittadini dell'Europa si attendono dai loro Governi e dalle loro istituzioni", dice rispondendo a chi le chiedeva se i piani delineatisonoInfine, il plauso diper la decisione deli alleggerire temporaneamente il"E'che farà molto per salvare vite e stili di vita di milioni di persone nei paesi più deboli", sottolineanoPresidente della Banca Mondiale.