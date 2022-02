FMI, Georgieva difende accordo con Argentina: programma è attuabile

(Teleborsa) - "Dovevamo calibrare un programma affinché fosse attuabile. Il nostro obiettivo principale è portare l'Argentina fuori da questa dinamica molto pericolosa di inflazione. Riconosciamo anche le limitazioni di quello che può essere fatto nei prossimi anni". Lo ha detto la direttrice del Fondo monetario internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, difendendo il ventiduesimo accordo con il paese sudamericano sul risanamento delle finanze pubbliche a fronte di aiuti dell'istituzione di Washington. L'intesa, raggiunta dopo mesi di negoziati che sono accelerati nelle ultime settimane, è stata subito oggetto di critiche riguardo alla sua credibilità, in quanto non prevede significativi tagli di spesa.

"Siamo fiduciosi che è un programma pragmatico che aiuterà l'Argentina a gestire la maggior parte dei suoi problemi strutturali rilevanti", ha affermato Georgieva in merito all'accordo quadro con l'Argentina per ristrutturare 44,5 miliardi di dollari di debito. Georgieva ha aggiunto che il FMI ha imparato la lezione dal suo precedente salvataggio da 57 miliardi di dollari dell'Argentina nel 2018, affermando che una lezione imparata è "l'importanza di aspettative realistiche: non andare solo con la tua linea di base perché le cose potrebbero cambiare in peggio".

Il piano prevede che l'Argentina riduca progressivamente il suo deficit primario di bilancio dall'attuale 2,5% del PIL allo 0,9% nel 2024. La proposta prevede anche di aumentare i tassi di interesse reali, attualmente fortemente negativi, per incentivare gli investimenti nei mercati obbligazionari locali. Non è invece previsto nessun taglio alla spesa, secondo l'accordo di principio presentato dal ministero delle finanze argentino. L'accordo deve essere ancora ratificato dal Parlamento argentino, dove il governo deve scontrarsi l'opposizione e con le divisioni interne alla coalizione di governo.