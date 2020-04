© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "È una crisi come nessun'altra nella storia, ora siamo in recessione. Per l'economia globale è peggio della crisi finanziaria del 2007-2009"Nel corso della, ilnon ha usato giri di parole."È l'ora più buia per l'umanità" e bisogna "stare uniti" ha affermato Georgieva sottolineando l'impegno dell'Fmi che sta lavorando insieme alae ad altriper aiutare i Paesi ad affrontare l'emergenza provocata dal nuovo coronavirus.Per rispondere alla pandemia che, ad oggi, ha causato nel mondo un milione di morti,"Più di– ha spiegato il Direttore generale – hanno fatto. Non avevamo mai visto un tale aumento della domanda per i fondi d'emergenza. Il virus colpisce le persone vulnerabili e, allo stesso modo, colpisce i Paesi vulnerabili. Il mio messaggio di chiusura – ha aggiunto Georgieva – è che riusciremo a superare questa situazione, ma la velocità e l'efficacia dipenderanno molto dalle azioni che prenderemo".