(Teleborsa) - "Aggiorneremo le nostre previsioni nelmaQuesto l'allarme lanciato dallache ha definito l'"una grave minaccia" alla salute delle persone e all'economia globale."Sfortunatamente – ha spiegato Georgieva – la scorsa settimana abbiamo visto unNell'attuale situazione Georgieva ha sottolineato l'"E' importante rendersi conto che le Banche centrali si stanno coordinando strettamente tra loro e il livello di coordinamento negli ultimi giorni è aumentato – ha affermato la Direttrice dell'Fmi –. Ci servono misure che portino un senso di fiducia. Dobbiamo anticipare i rischi e uno di questi sarebbe sull'non è ancora dimostrabile ma dobbiamo pensarci". In riferimento alGeorgieva ha aggiunto che "in tempi di incertezza è meglio fare di più che non fare abbastanza".La questione economica più pressante sul Coronavirus per Georgieva riguarda ildelle persone, su mascherine, respiratori e equipaggiamenti di protezione medici e sanitari".Buone notizie riguardano, tuttavia, lan riferimento alla quale la direttrice dell'Fmi ha detto di aver ricevuto dalle autorità "notizie incoraggianti sulSempre in riferimento all'epidemia in corso, oggi, iha chiesto al Fondo monetario internazionale di "utilizzare tutti gli strumenti finanziari a disposizione per aiutare i Paesi membri che ne abbiano bisogno". In una nota diffusa al termine della riunione dell'organismo si sottolinea che "in quanto "l'impatto economico e finanziario si fa sentire globalmente, creando incertezza e danneggiando le prospettive di breve termine". L'Imfc si dice, dunque, "determinato a fornire il sostegno necessario per mitigare l'impatto, soprattutto sui Paesi e le persone più vulnerabili".