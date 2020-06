Fmi: «Banche sospendano distribuzione dividendi e piani di buyback durante la crisi»

Le banche dovrebbero sospendere la distribuzione di dividendi e i piani di buyback per la durata della crisi così da sostenere i cuscinetti di capitale. Lo afferma il Fmi, invitando le banche a usare il capitale e liquidità per assorbire le eventuali perdite e aiutare a finanziare l'economia. «Secondo noi vista l'incertezza sulle prospettive economiche avere un approccio cauto» è importante, e per questo il taglio dei dividendi potrebbe aiutare, spiega il Fondo Monetario Internazionale. Gli elevati livelli di capitale stanno «veramente aiutando le banche» a proteggersi in questa crisi, alla quale si sono affacciate più forti di quanto non lo fossero nel 2008, afferma il responsabile del Dipartimento del mercato dei capitali, Tobias Adrian. © RIPRODUZIONE RISERVATA