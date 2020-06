© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per l'Italia nel 2020: dopo il già deboledel 2019, quest'anno il PIL - secondo le nuove stime del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale - dovrebbe scendere del. Cicatrici profonde causate dalla pandemia su economia globale, conti pubblici e occupazione, che subirà un impatto addiritturaper il FMI che aggiornando le stime di crescita per l'anno in corso,prevede una contrazione del PIL mondiale del 4,9% (contro il 3% stimato ad aprile).Cattive notizie per il nostro Paese anche sul fronte delche, dopo il 134,8% del 2019, è atteso salire aldel PIL quest'anno e per poi calare al 161,9% nel 2021.- La pandemia di Covid-19 - si legge nel World economic outlook (Weo) - ha avuto un impatto più negativo del previsto nella prima metà del 2020 e si prevede che la ripresa sarà più graduale". L'anno, prossimo, il Pcrescerà del 5,4% (contro il 5,8% previsto ad aprile). Ilrimarrebbe così di circapercentuali più basso rispetto alle proiezioni di gennaio 2020, nello scenario pre Covid. Contrazione di quasi il 12% per il commercio mondiale.L'economia europea dovrebbe subire una contrazione delquest'anno, per poi rimbalzare del 6% l'anno seguente. Ad aprile, il Fondo aveva previsto una contrazione del Pil del 7,5% nel 2020 e una crescita del 4,7% l'anno successivo. Secondo le stime dell'Istituto di Washington la locomotiva tedesca si contrarrà quest'anno delper poi crescere del 5,4% il prossimo. Il Fondo prevede per la Francia un PIL in calo del 12,5% nel 2020 e una crescita del 7,3% nel 2021, mentre per la Spagna si stima -12,8% quest'anno e una crescita del 6,3% nel 2021. Calo a doppia cifra anche per il PIL britannico, che scenderà del 10,2% nel 2020 per salire del 6,3% l'anno prossimo.nel 2020 che rimbalzerà del 4,5% nel 2021 Ad aprile, il Fondo aveva previsto una contrazione del Pil del 5,9% quest'anno e una crescita del 4,7% nel 2021.Le conseguenze sui ceti più deboli, scrive l'Fmi, saranno tali da minacciare i progressi fatti nella lotta alla povertà. In questo scenario, fa paradossalmente eccezione lada cui la pandemia è partita, per la quale il FMI vede una crescita complessiva nel 2020, anche se ferma all'1%, ai minimi dagli anni 70.