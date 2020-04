FMI, coronavirus affossa economia globale nel 2020: recessione più profonda per Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una contrazione del: questo ilche lalascerà sull'economia italiana nel, secondo la stima delche ha diffuso leMai come quest'anno un rapporto atteso secondo il qualeentra in recessione, registrando una contrazione delper l'anno in corso, ovveropunti percentuali in meno rispetto alle stime di gennaio. Seguirà da un incerto rimbalzo del 5,8% nel 2021, assumendoche la pandemia svanisca nella seconda metà dell'anno. Questo quanto prevede il FMI definendo illa grande chiusura, la recessione peggiore dalla Grande Depressione degli anni 1930 e decisamente peggio della crisi del 2008 (Pil -0,1%), che avverte: ""La perdita cumulata in termini ditra il 2020 e il 2021 - scrive nel suo blog la capoeconomista del Fmi,- potrebbe essere di circapiù grande delle. Il Pil pro-capite scenderà quest'anno inOvviamente tra i Paesi più colpiti il nostro, dove il prossimo anno èma in Europa, solo la Grecia accuserà nel 2020 una riduzione del PIL più severa, con un calo del 10%. Fuori dall'Europa, sono solo 3 i Paesi per i quali il FMI prevede uno shock peggiore:, che nel complesso vedrà il Pil ridursi del 7,5% (con ripresa del 4,7% nel 2021), il Fondo raccomanda interventi mirati a sostegno dei Paesi più colpiti. Per glil contrazione del 5,9%, alla quale seguirà una crescita del 4,7%. Salva ladal segno meno, ma la sua crescita quest'anno non andrà oltre l'1,2%, per poi accelerare oltre ilRispetto alle già gravi previsioni economiche del Fondo monetario internazionale "sonodalla pandemia di coronavirus, avverte la capo economista Gita Gopinath, nell'editoriale del World Economic Outlook.Lo studio stima un meno 3% del Pil globale, ma potrebbe andare anche peggio "dell'epidemia) dovessero durare più a lungo, se le economie emergenti e in via di sviluppo fossero colpite più duramente - spiega - se l'inasprimento delle condizioni finanziare perdurasse o se si producessero ampie fa causa di fallimenti di imprese e disoccupazione".Al tempo stesso, Gopinath vede anche "e. Nei Paesi con i peggiori focolai i numeri di nuovi casi sono calati dopo che sono state decise energiche misure di distanziamento sociale. Il lavoro senza precedenti sui vaccini èE le risposte politiche rapide e consistenti prese in molti Paesi aiuteranno a proteggereevitando sofferenze peggiori e