FMI conferma crescita mondiale più lenta. Italia confermata a +0,1%

(Teleborsa) - Ilritocca nuovamentele stime di crescita mondiale, indicando(in entrambi i casi effettua una revisione al ribasso delle precedenti stime).E' quanto emerso dall'aggiornamento al(WEO), peggiorativo rispetto alle stime formulate lo scorso aprile, che si confrontano con tassi di crescita del 3,6% nel 2018 e 3,8% nel 2017. Il rapporto tiene conto degli effetti del, che penalizza di più le economie emergenti che quelle avanzate.La previsione di crescita delleindica un19, anno in cui la crescita sarà trainata prevalentemente dagli USA, mentrePiù in particolare, l'FMI ha migliorato di 0,3 punti le stime di crescita degliper quest'anno aincorporando una espansione più forte del previsto nel 1° trimestre (3,2%), e conferma quelle dell'anno venturo allPiù incerto lo scenario per leche cresceranno nel complesso del(al di sotto del 4,4% precedentemente indicato) e del(in precedenza indicava un +4,8%). Nello specifico la. Discorso a parte per il Venezuela che, scontando il caos e la guerra civile, vedrà una contrazione del PIL del 35%.Anchesi è vista migliorare leggermente le previsioni di crescita (+0,1 punti), con un. Nell'ambito del blocco della moneta unica però l'outlook è più grigio per la, che subirà un rallentamento a causa della debole domanda esterna (export) e per(che sconta incertezze di natura fiscale in grado di frenare la domanda e gli investimenti). Il Fondo ha confermato le stime per il Belpaesee migliorato quelle