FMI all'Italia: reindirizzi entrate e spese per investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le modalità diin Italia "riducendo la generosità dei benefit e quindie creando. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale (FMI) nel Fiscal Monitor, precisando che "adeguati controlli e capacità locali potrebbero essere messi in atto per un'efficace attuazione". Il Fondo si riferisce in particolare alparlando, in via generale, dellesul lato della spesa preservando gli incentivi al lavoro". Misure che potrebbero includer(Germania) e un aumento delle coperture e dei benefit per iNelle economie avanzate con ampio spazio di manovra di bilancio - come la- spendere di più in investimenti pubblici "vale la pena. Per i paesi con meno spazio di manovra in termini di spesa, come Italia e Spagna,reindirizzandoLo afferma il FMI in un blog firmato da Victor Gaspar, il responsabile del Fiscal Monitor, insieme a Raphael Lam e Mehdi Raissi. "Quando ilfinalmente finirà una forte ripresa economica che dia benefici per tutti dipenderà da un ampio sostegno di bilancio e delle reti di protezione sociale. Questo include - osserva Gaspar -, nelle infrastrutture e contro il cambiamento climatico. I paesi con elevati livelli di debito dovranno trovare un equilibrio fra il sostegno di bilancio di breve termine con la"Nei Paesi in cui i Governi subnazionali sono essenziali nell'esecuzione di investimenti pubblici, la frammentazione e i limiti delle capacità locali (Germania, Italia) o senza un chiaro delineamento dei diritti sulla terra (India) potrebbero emergere come, afferma il FMI precisando che è necessario migliorare l'efficienza degli investimenti pubblici e questo non è limitato solo alle economie emergenti e in via di sviluppo. "Anche lepubblici. Molti Paesi potrebbero accelerare il loro processo decisionale e rafforzare la