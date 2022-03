Flying Angels Foundation con ENAC e aeroporti italiani per progetto "Angeli Custodi"

(Teleborsa) - Ventotto aeroporti italiani associati in Assaeroporti e in Aeroporti 2030 aderiscono al progetto "Angeli Custodi", promosso dalla Flying Angels Foundation, in collaborazione con ENAC ed Assaeroporti, per offrire ai bambini gravemente malati, che necessitano di cure salvavita, ed ai loro genitori, un trasferimento aereo specializzato verso ospedali in grado di curarli.

L'assistenza del progetto "Angeli Custodi" si aggiunge alle tutele già previste dal Regolamento comunitario 1107/2006 dedicato ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Al progetto hanno Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Comiso, Crotone, Firenze, Forlì, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Salerno, Torino (associati a Assaeroporti) e di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Venezia, Treviso, Verona, Brescia (associati a Aeroporti 2030).

Il protocollo prevede la messa a disposizione in aeroporto di una figura di riferimento in grado di fornire assistenza ai piccoli passeggeri ed ai loro accompagnatori. Si tratta di veri e propri "angeli custodi", che potranno aiutarli ad affrontare piccole e grandi difficoltà e superare barriere fisiche e linguistiche. E' previsto quindi un supporto al check-in, accompagnamento al gate di partenza o all'uscita per l'incontro con i referenti delle organizzazioni non profit che li prenderanno in carico verso l'ospedale, transito e ritiro bagagli.

Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation spiega che si tratta di "viaggi estremamente complessi, sia dal punto di vista emotivo che da quello pratico" che richiedono la presenza di persone in grado di "rendere il transito in aeroporto un'esperienza più agevole e meno stressante per i piccoli e per le loro famiglie". "L'auspicio - sottolinea Iguera - è che questo progetto possa diventare un modello da esportare anche a livello internazionale, presso hub aeroportuali strategici per la nostra Fondazione, quali, ad esempio Addis Abeba, Casablanca, Istanbul".

"L'ENAC supporta da anni la Fondazione Flying Angels in iniziative che danno una speranza concreta e un aiuto per salvare vite o per migliorarne la qualità. - spiega il Direttore Generale ENAC Alessio Quaranta – Siamo certi che il progetto "Angeli Custodi" vedrà la partecipazione di tutta la comunità aeroportuale".

"Siamo pronti ad accogliere i piccoli viaggiatori che atterreranno, insieme ai loro familiari, negli aeroporti italiani per poi continuare il percorso di cure salvavita in strutture ospedaliere d'eccellenza", dichiara Valentina Menin Direttore Generale di Assaeroporti". aggiungendo che si tratta di "un segnale di speranza in un momento storico così difficile e che arricchisce la collaborazione già avviata con la Fondazione attraverso la campagna di sensibilizzazione #salvali".

La realizzazione del progetto "Angeli Custodi" si concretizza proprio nell'anno in cui Flying Angels Foundation festeggia il suo decimo anniversario: 10 anni in cui ha aiutato circa 2200 bambini gravemente malati in più di 70 paesi, finanziando oltre 4100 biglietti aerei e percorrendo quasi 10 milioni di miglia, l'equivalente di quasi 400 giri del mondo.