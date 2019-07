FlixMobility, nuovo finanziamento da TCV e Permira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha annunciato di aver chiuso un round di finanziamento Serie F guidato da, oltre che da, investitore di lungo corso, attraverso un investimento congiunto conIl capitale raccolto, come dichiara la società con una nota, alimenterà l'così come il lancio di nuovi prodottivuole puntare alla leadership negli USA e nel 2020 spera di entrare in nuovi mercati in America,verrà molto aiutato da questo investimento che servirà per la propria espansione con la previsione di liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario in nuovi paesi europei, a partire dalI fondi, inoltre, serviranno per lanciare il servizio di car sharing, che completerà la rete. A tal proposito, ha voluto parlare di tutti i progetti di FlixMobility il CEO e Fondatore, Jochenche ha dichiarato: "Da una, siamo riusciti a diventare una grande azienda per la mobilità, che ha cambiato il modo di viaggiare ine neglidi milioni di persone, anche grazie a questi investimenti e lacon TCV e Permira, acceleriamo la nostraper offrire viaggi sempre migliori con FlixBus, FlixTrain e preso anche grazie a FlixCar".