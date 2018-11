Flixbus punta sulla people strateg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Gli appuntamenti settimanali che sono stati organizzati per aiutare il personale, costituito soprattutto da giovani hanno registrato, nei soli primi due mesi, un tasso di adesione superiore al 90%."Per noi di FlixBus,- ha spiegato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia - favorendo le persone che lavorano con noi a muoversi in uno scenario sempre più ricco e complesso,. Ciò vuol dire innanzitutto consentire loro di crescere, comprendendo più a fondo le dinamiche del mondo in cui ci muoviamo" .La decisione di Flixbus. Inoltre, da oggi 28 novembre, ogni tre mesi, i dipendenti di entrambe le aziende doneranno il sangue ad AVIS per un progetto dalla forte responsabilità sociale, che ha garantito all'associazione, solo al suo avvio, 26 nuovi donatori.