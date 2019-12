FlixBus-PemCards: accordo per un'emozione in più per chi ama viaggiare

(Teleborsa) - FlixBus, leader europeo della mobilità in autobus operativo in più di 30 Paesi tra cui oltre 500 città italiane, ha avviato una partnership con PemCard, startup made in Italy che trasforma le foto ricordo in vere e proprie cartoline, per regalare uno strumento in più ai suoi passeggeri per condividere con i propri cari l'emozione del viaggio.



Da ieri giovedì 19 dicembre 2019 i passeggeri FlixBus tramite l'App di Pemcards, infatti, hanno la possibiltà di trasformare le foto digitali del proprio viaggio in una cartolina personalizzata da inviare fisicamente ad amici, colleghi, familiari e conoscenti. Iniziativa del turismo 4.0 che mette al centro la persona e il suo benessere. © RIPRODUZIONE RISERVATA