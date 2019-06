Flixbus da Faenza fino a Linate e Orio al Serio

(Teleborsa) - FlixBus inaugura la fermata di Faenza, collegandola a sette destinazioni in Emilia-Romagna e Lombardia. In Emilia-Romagna sono raggiungibili da Faenza senza cambi Forlì, Imola, Bologna e Piacenza, mentre in Lombardia sono collegati la città di Milano e gli aeroporti di Linate e Bergamo. La partenza a Faenza è fissata alle 12:45 con arrivi a Imola (13.15), Bologna (14,10) Piacenza (16.10), Milano San Donato (17.10), aeroporto Linate (17.30), Bergamo Orio al Serio (18.20) . Chi da Faenza raggiunge Bologna ha la possibilità di proseguire con destinazione Parigi, Praga, Budapest o Vienna, mentre con l'interscambio a Milano si possono raggiungere Madrid, Barcellona, Berlino o Amsterdam.



© RIPRODUZIONE RISERVATA