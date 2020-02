Flixbus: pannelli solari sugli autobus, al via il primo test

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flixbus nel segno della sostenibilità. La società tedesca di autobus extra-urbani ha avviato un progetto pilota basato sull'installazione di pannelli solari sui suoi autobus per ridurre l'impatto ambientale. Il test è stato condotto sulla linea internazionale Dortmund-Londra, che collega cinque Paesi, e ha ridotto del 7% il consumo del carburante. L'iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto aziendale sempre più «green» che ha l'obiettivo di far diventare la società «climate neutral» entro il 2030.In fase di test, è stato registrato un risparmio medio di 1,7 litri di carburante ogni 100 km. Se si considera la lunghezza della linea Dortmund-Londra (600 km percorsi quotidianamente), si può calcolare una riduzione nel consumo di carburante di circa 10 litri al giorno. Diminuzione che nei mesi estivi incrementerebbe ulteriormente per la maggiore creazione di energia solare.Grazie a un regolatore di carica interno all'autobus, i pannelli solari installati sul tetto comunicano infatti con l'alternatore, che normalmente caricherebbe la batteria del veicolo utilizzando soltanto carburante.Grazie alla tecnologia, questo processo può avvenire in larga parte tramite l'energia solare, portando all'alleggerimento dell'alternatore e a una riduzione del consumo di carburante.L'energia solare generata dai pannelli contribuisce inoltre ad alimentare le funzionalità presenti a bordo dell'autobus come l'aria condizionata e le prese di corrente.