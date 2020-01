FlixBus: 2019 da record, trasportati in Italia 10 miliioni di passeggeri, in aumento del 40%

Ultimo aggiornamento: 16:39

Flixbus continua a crescere e mette a segno un nuovo risultato. Nel 2019 la società in Italia ha trasportato circa 10 milioni di passeggeri, registrando in questo modo un incremento del 40% rispetto al 2018. Al traguardo raggiunto ha contribuito l'estensione della rete nazionale a oltre 500 città da nord a sud e la riscoperta dell'autobus quale soluzione di mobilità ideale per spostarsi sulle lunghe tratte.FlixBus ha rafforzato nell'ultimo anno la sua presenza in Europa dove opera 450.000 collegamenti al giorno in 28 Paesi, mentre il consolidamento negli Stati Uniti, coordinato anche dalla nuova sede di New York, e l'arrivo in Turchia, con cui la società si affaccia sull'Asia per la prima volta, hanno reso il 2019 un anno cruciale anche per l'espansione al di fuori del continente. A livello globale, sono 62 milioni i passeggeri trasportati nel solo 2019, con un aumento del 37% rispetto al 2018. Nel 2019, quindi, il mercato italiano è cresciuto a un ritmo superiore alla media, costituendo il bacino di utenza di circa un sesto di tutti i passeggeri a livello mondiale.«Dall'arrivo in Italia abbiamo portato una rivoluzione inarrestabile nel mercato dei viaggi su gomma, dimostrando il potenziale di un sistema unico nel suo genere basato sulla digitalizzazione di un business tradizionale e un modello collaborativo capace di contribuire allo sviluppo delle economie locali», ha commentato Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia. «Nel 2020 continueremo ad ampliare la nostra rete, per offrire una soluzione di mobilità sempre più capillare e alla portata di tutti, oltre che rispettosa dell'ambiente: a questo riguardo, un'attenzione particolare sarà rivolta all'intermodalità, con l'aumento delle rotte per gli aeroporti e gli altri hub della mobilità collettiva, allo scopo di disincentivare sempre più l'uso dell'auto privata», ha concluso Incondi.In Italia, si registra, in particolare, una crescita rilevante delle prenotazioni sulle rotte Nord-Sud. Sulle grandi direttrici nazionali, invece, la rotta che registra la crescita maggiore è Bari-Napoli, con un incremento del 65% rispetto al 2018.Decollano le rotte per gli aeroporti (es. Bologna-Malpensa fa +47%, Verona- Orio al Serio +45%, Ancona-Fiumicino +38%), complice l'attenzione crescente alla mobilità collettiva. Cresce anche il numero dei passeggeri che utilizzano il servizio sulle tratte internazionali: le più utilizzate sono Milano-Zurigo (+55% nel 2019) e Torino- Lione (+72%).Nell'anno scorso, inoltre, FlixMobility si è spinta sempre più a est, con l'ingresso di FlixBus in Ucraina e l'accordo con Kamil Koç, operatore delle autolinee in Turchia, per lanciare il servizio nel Paese. Uno sguardo anche oltre Oceano: negli Stati Uniti, dove FlixBus è attiva dal 2018, la rete ha integrato diversi nuovi Stati dall'Oregon alla Florida, per un totale di oltre 100 destinazioni e 1,3 milioni di passeggeri trasportati in un anno. E nel nuovo decennio FlixMobility punta a espandersiulteriormente a livello globale: tra i nuovi progetti, quello relativo al lancio di FlixBus in Asia e Sud America, che beneficerà dell'ingresso, tra gli investitori della società, di attori di primo ordine come Tcv e Permira, che hanno preso parte, accanto a quelli esistenti - HV Holtzbrick Ventures fra gli altri - all'ultimo round di investimento.