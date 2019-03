(Teleborsa) - Il Ministro Tria smentisce la veridicità di qualsiasi stima del MEF sulla flat tax. La precisazione del titolare all'Economia è arrivata in occasione del suo intervento alla presentazione del rapporto sull'evasione dell'Agenzia delle Entrate, dopo che nel weekend erano emersi numeri sulla riforma attribuiti al suo ministero.



"Nessuna stima è stata fatta su una riforma che né io né il MEF abbiamo mai ricevuto", ha detto Tria, aggiungendo "le cifre sono destituite di ogni fondamento".



Ed in merito alla flat tax, Tria ha aggiunto che "è allo studio da luglio su varie possibili ipotesi" ma "non c'è nulla di nuovo".



Poi, il Ministro ha parlato di una possibile riforma del'Irpef, chiarendo che sarà possibile solo con una riduzione della spesa e dell'evasione fiscale. "Si può fare man mano che l'evasione viene ridotta, eliminarla è un po' difficile, e man mano che si rivedono le spese dello Stato", ha affermato.



Tria ha poi affermato che con il recupero del gettito "siamo sulla buona strada, mettendo il punto poi sulla "certezza delle regole fiscali" che indica come elemento "molto importante" per le imprese.



