© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -assicurato, ieri,affermando cheMa delle misure annunciate da Salvini, a cominciare dal suo omologo vicepremier Luigi Di Maio, sono in molti a dubitare."Ogni volta che si prova a scrivere una manovra a mezzo stampa o a trovare 10 miliardi a mezzo stampa, l'unica cosa che si fa è indebolire il governo" ha commentato Di Maio. In piena trattativa Ue sulla procedura di infrazione, Di Maio ha espresso dubbi sull'origine dei 15 miliardi annunciati dal leader della Lega.Per evitarla dobbiamo pretendere di più su quei tavoli, ma per farlo dobbiamo stare uniti in Italia, come forze politiche, e dentro le forze politiche" ha affermato Di Maio."Il ministro Salvini ha detto che per la Flat tax che ha in mente servono almeno 15 miliardi e ha aggiunto che sono già stati trovati senza bisogno di manovre aggiuntive. Benissimo: ma se non li ha trovati dentro un castello di sabbia, ha il dovere di informare nell'ordine: Di Maio che gliene ha appena chiesto conto,Conte che è alla ricerca di un affannoso accordo con l'Ue e, perché no, la Commissione europea.ha affermatoha replicato ilIl Viceministro ha aggiunto che "e migliora enormemente il bilancio dello stato in quanto riduce la spesa e le tasse con un'. "C'è l'– ha spiegato Garavaglia –. Bisogna fare qualcosa anche per i redditi medio-alti". Il Viceministro ha chiarito cheil primo per leVi sarà poi un'ulteriorecol decreto Crescita le abbiamo ridotte a scalare al 20% per chi lascia i soldi in azienda".