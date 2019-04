© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In queste ore tiene banco il tema dellacon lache spinge sull'acceleratore e ilche frena. Sull'argomento è intervenuto il Premiere che come sempre è chiamato a mediare: "Abbiamo già detto, quando abbiamo anticipato la riforma fiscale l'anno scorso, che questo è solo un pezzo di riforma.Però ho anche detto che, per realizzare integralmente il progetto di riforma fiscale che abbiamo in mente,, ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell'inaugurazione del nuovo museo del design della Triennale incalzato sullaanche perchè qualsiasi riforma di fronte al nostro sistema che esibiva unnon si può fare da un giorno all'altro in modo integrale e organico., ha ribadito Conte.