Conte: «Flat tax inalterata fino 65 mila euro, ​studiamo strumenti per anziani con 0 commissioni»

«Manterremo inalterato il regime forfettario per le partite Iva fino a 65mila euro». Lo ha confermato il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna.

«Per la riduzione del cuneo fiscale ci sono 3 miliardi che serviranno a rendere più pesante la busta paga dei lavoratori. Non è una somma ingente, ce ne rendiamo conto: faremo di più l'anno prossimo e confidiamo che incrementando le risorse potremo metterle a disposizione anche delle imprese. Sono d'accordo con la prospettiva». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'assemblea nazionale della Cna ad Ancona, parlando del taglio del cuneo fiscale previsto dalla manovra per il 2020.

«Tutti, anche le persone anziane come i miei genitori, devono essere messi nelle condizioni» di effettuare dei pagamenti elettronici «senza dover per forza ricorrere alle carte di credito, ma avere strumenti alla portata di tutti: ne stiamo valutando un ampio ventaglio, con zero commissioni per gli acquisti più modesti e comunque con commissioni sensibilmente più basse delle attuali». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna, parlando della manovra.



