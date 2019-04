Flat tax, ecco come sarà secondo la proposta della Lega: 15% per le famiglie con reddito fino a 50 mila euro

Il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini l'ha ripetuto anche oggi: «Pensiamo al 15% non per tutti subito. Far pagare meno tasse non è l'obiettivo della Lega, è un dovere e un diritto». La flat tax resta un pallino della Lega. Ma l'impegno finanziario necessario per vararla, anche solo per le famiglie con reddito fino a 50mila euro, è molto ingente, servono tra i 12 e i 15 miliardi di euro. Fondi che si aggiungerebbero ai 23 miliardi che il governo deve già trovare con la prossima legge di Bilancio per evitare di far scattare l'aumento dell'Iva. Difficile dunque che possa vedere la luce. Senza contare che una imposta ritagliata sui guadagni dell'intero nucleo familiare, e non del singolo contribuente, potrebbe anche essere incostituzonale. Ma vediamo i dettagli della proposta.

La flat tax per le famiglie, nell'idea della Lega, è la seconda fase del percorso avviato lo scorso anno con il regime del 15 per cento per le partite Iva con ricavi fino a 65 mila euro. Il progetto è di far pagare una aliquota del 15% anche alle famiglie con un reddito fino a 50 mila euro con un sistema di detrazioni collegate al numero di figli e decrescenti in base al reddito. Per evitare poi che qualcuno possa finire per pagare più tasse con il nuovo regime, l'adesione alla nuova flat tax sarà facoltativa.

Con le nuova imposta disegnata dalla Lega a beneficarne di più saranno le famiglie con un solo reddito. Questo perché attualmente i redditi vengono tassati singolarmente e le detrazioni per i figli sono ripartite tra i genitori: così per esempio un solo reddito di 50 mila euro paga più Irpef di due da 25 mila euro ciascuno, perché sul primo viene applicata un'aliquota marginale maggiore. Qualora il parametro di riferimento fosse fissato sui guadagni dell'intero nucleo allora questa differenza scomparirebbe, a vantaggio proprio delle famiglie in cui lavora solo una persona.

C'è poi il problema del gettito. Le mancate entrare per 12-15 miliardi dovrebbero essere compensate almeno in parte con la cancellazione di una buona parte delle detrazioni e deduzioni attualmente in vigore. Con l'incognita di cosa accadrebbe al bonus di 80 euro varato dal governo di Matteo Renzi e destinato ai lavoratori dipendenti con imponibile fino a 26.600 euro.

La flat tax per le famiglie potrebbe valere 14,5 miliardi di sconto fiscale per circa 8 milioni di persone, con uno sgravio medio di circa 1.800 euro l'anno a contribuente, afferma la Confesercenti. Ma il rovescio della medaglia della misura, continua l'associazine dei commercianti, sta nella difficoltà di trovare le coperture per l'intervento perché imponendo sui dati delle dichiarazioni dei redditi un'aliquota del 15% per redditi medi compresi tra i 28 mila e i 55mila euro lordi l'anno, si determinerebbe una perdita di gettito di 14,5 miliardi, pari allo 0,8% del pil.

«Sulla Flat tax come ho già spiegato ieri c'è tutto il mio sostegno se rivolta non ai ricchi ma, come abbiamo chiesto, al ceto medio, alle famiglie, alle imprese. Su questo mi faccio garante del suo inserimento nel Def e della sua prossima implementazione nei tempi previsti», ha affermato il vicepremier 5 stelle, Luigi Di Maio.

Intanto la Cgil boccia senza appello la flat tax. «Siamo contrari a qualsiasi tassazione piatta, tanto più sui redditi familiari, ovunque venga inserita nel bilancio o nel Def», afferma il sindacato in una nota, ritenendola «il modo peggiore per affrontare la questione: non garantisce giustizia, quità, né tantomeno crescita economica». Al contrario, rimarca il sindacato, «da tempo insistiamo sull'urgenza di una vera riforma fiscale all'insegna della progressività per alleggerire il carico su lavoratori e pensionati».

