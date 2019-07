© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Voglio spezzare una lancia in favore di, parte di un gruppo soggetto in questi giorni a scriteriati attacchi da coloro che chiamano imprenditori prenditori. Il".Sono le dichiarazioni rilasciate da, presidente della compagnia Neos nel corso della tavola rotonda "La capacità aeroportuale" organizzata dal centro studi Demetra presso la sede dell'Enac a Roma.Lo scalo romano è stato da poco nominato miglior aeroporto d'Europa,della classifica ufficiale di "Airport Council International": a convincere la prestigiosa giuria sono stati in particolare la qualità dei servizi erogati ai passeggeri, l'innovazione tecnologica e la funzionalità delle infrastrutture che hanno reso il Leonardo Da Vinci uno degli scali più puntuali d'Europa."Noi siamo contenti e voglio davvero fare pubblicamente complimenti fortissimi", ha concluso Rattazzi.