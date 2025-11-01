sabato 1 novembre 2025, 00:30

L'aeroporto di Fiumicino festeggia i 65 anni e punta, con il piano di sviluppo da 9 miliardi, a consolidare la leadership, tenere a distanza la concorrenza, far crescere l'economia nazionale e l'occupazione.

Nel Terminal 5, di fronte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle autorità, si celebra un'intuizione e una visione vincenti che, negli anni del boom economico, portarono alla realizzazione dello scalo romano che oggi, proprio per proseguire quella stagione di sviluppo, ha bisogno di un nuovo inizio. «Di un sogno - lo definisce l'amministratore delegato di Adr Marco Troncone - che deve continuare a volare, puntando su innovazione, sostenibilità, capacità di rispondere alle sfide del mercato». Rivolgendosi e ringraziando il capo dello Stato, Troncone mette in luce la necessità di non fermarsi, anzi di accelerare i tempi perché già quest'anno si toccherranno i 50 milioni di passeggeri e occorre quindi disegnare il futuro, adeguando e implementando le infrastrutture.

LA PORTA

La presenza del presidente all'anniversario dimostra l'attenzione per questo aeroporto da parte del Quirinale. Del resto Fiumicino è la porta dell'Italia verso il mondo e, come ricorda Alessandro Benetton, presidente di Edizione e vicepresidente di Mundys, «ha lo sguardo rivolto al futuro, agendo come un vero e proprio laboratorio di innovazione». «Il Leonardo da Vinci - continua - grazie al lavoro svolto negli ultimi anni da Adr e a una costante collaborazione tra pubblico e privato, è diventato il miglior aeroporto d'Europa per qualità dei servizi e uno dei più sostenibili al mondo. Siamo orgogliosi, come azionisti, di aver supportato questo continuo percorso di rinnovamento, messo in campo anche grazie a un investimento di oltre 3 miliardi, solo negli ultimi dieci anni. Continueremo a fare la nostra parte, sostenendo lo sviluppo sostenibile dello scalo, che genererà benefici importanti e duraturi per il territorio».

Lo sviluppo, aggiunge Troncone, passa per tre parole-chiave: sostenibilità, attrattività e tutela del territorio. E il piano di Adr prevede proprio di correre su queste direttrici. Per adeguare lo scalo ai flussi turistici e ampliare così i volumi di traffico aereo, i ritorni economici per tutto l'indotto e i territori. Propria sulla scia delle parole di incoraggiamento che il presidente Mattarella aveva pronunciato in occasione della sua ultima visita del 2022, nel periodo della ripartenza post-Covid. Un progetto che vale 9 miliardi, tutto autofinanziato, e che prevede un riassetto del sistema piste, lo spostamento del baricentro delle operazioni verso Est e la creazione di un grande parco archeologico, contribuendo a ridurre l'impatto acustico sulle aree abitate.

L’IMPEGNO

Un piano industriale di ampia rilevanza ma anche un impegno civile che porterebbe a compimento un disegno strategico partito da lontano. Le grandi opere - è il ragionamento del manager - non seguono la storia ma la scrivono e, quindi, bisogna capire che in questo Paese devono esser fatte per lasciare qualcosa che possa consentire all'Italia, anche nelle prossime generazioni, di tornare a crescere e poter crescere.

D'accordo il vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che plaude all'iniziativa, sottolineando che bisogna proiettarsi nel futuro. Anche il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che era presente insieme al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è sulla stessa lunghezza d'onda. «L'impegno della nostra amministrazione - dice - è quello di coniugare la crescita economica e occupazionale che questa straordinaria infrastruttura genera, con la tutela del territorio e la qualità della vita dei cittadini». Per questo, aggiunge, riteniamo fondamentale che l'espansione del Leonardo da Vinci avvenga in modo armonioso. Nei prossimi giorni, il progetto sarà sottoposto al vaglio del consiglio comunale per la definizione e l'approvazione dell'indirizzo politico-amministrativo. Negli anni '60, superando veti incrociati e titubanze, bastarono 24 mesi per realizzare lo scalo, la sfida adesso è imitare i tempi del boom economico

