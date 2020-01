Fitch rivede rating Atlantia e controllate

(Teleborsa) - L'agenzia di rating Fitch ha rivisto il rating di Atlantia e delle società controllate, in seguito alle modifiche introdotte alle concessioni autostradali dal Decreto Milleproroghe.



Il rating di Autostrade per l'Italia viene portato da "BBB+" a "BB+" e quello della controllante Atlantia da "BBB" a "BB". Rivisto anche il rating di Aeroporti di Roma da "BBB+" a "BBB-".



I rating sono stati anche posti in "watch negative", in considerazione delle persistenti incertezze sul futuro delle concessioni autostradali, che attualmente pesano sulle prospettive creditizie del Gruppo.



