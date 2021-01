© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I meriti didelle banche nel 2021 secondo Fitch "sono variati in negativo per la maggior parte delle aree geografiche". È quanto si legge nel "pubblicato oggi dall'agenzia di rating. Tale cambiamento, spiegano gli analisti, riflette "idi un arretramento per il nostro scenario di base rispetto a una lenta ripresa dell'economia" dopo la crisi innescata dalla pandemia.Le previsioni negative sulriflettono inoltre "la pressione sui relativi rating sovrani". L'attesa degli stessi analisti di Fitch è quella di una cristallizzazione dei rischi sulla qualità degli attivi durante il 2021 grazie alle misure di sostegno messe in atto dai governi in favore di economie e debitori, "mentre un periodo esteso di bassi tassi di interesse influirà sulladegli Istituti".Tale pressione sui rating, hanno spiegato, sarà più forte se il "degrado dell'economia sarà più prolungato del previsto". Analoga la posizione di Fitch su gli altridiversi dalle banche. Secondo gli analisti dell'agenzia di rating statunitense, "i volumi di scambio in calo nel 2020, il rendimento degli investimenti e la pressione sul valore possono pesare sui risultati economici di alcuneaziende".Per questi motivi si specifica che ledell'agenzia rimarranno "sensibili" all'andamento dellae alle"che ostacolano qualsiasi ripresa e approccio normativo per attivare stimoli all'economia e nei confronti dei clienti più deboli".