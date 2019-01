Fitch minaccia di togliere a Stati Uniti Tripla A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'agenzia di rating. Il blocco degli uffici governativi imposto dalla mancata approvazione del budget, scattato alla mezzanotte del 21 dicembre 2018, rischierebbe infatti di avere impatti pesanti sull'economia e sul debito.L'avvertimento è arrivato da James McCormack, responsabile dei rating sovrani presso l'agenzia Fitch, che appare alquanto preoccupato per le ricadute della paralisi.E d'altronde,, stando al rincorrersi di accuse e contro accuse fra i Democratici al Congresso ed il Presidente Donald Trump. La vertenza fra i due poli non è solo sul finanziamento dei 9 uffici governativi colpiti dal blocco, ma anche sui 5 miliardi pretesi da Trump per finanziare il muro al confine con il Messico."Se lo shutdown andrà avanti fino al 1° marzo ed il tetto del debito diventerà un problema - ha detto l'economista in una intervista alla CNBC - potremmo dover cominciare a pensare alla cornice politica, all'incapacità di approvare il budget e se tutto questo sia in linea con un rating Tripla A".